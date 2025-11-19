Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 29

Guadalajara, Jal., El juez de control y oralidad del primer distrito judicial con sede en el complejo carcelario de Puente Grande, decretó legales las detenciones de 40 adultos llevadas cabo el sábado pasado en el centro de esta capital por policías estatales y municipales, luego de la marcha del 15N que se saldó con una serie de destrozos y actos vandálicos durante tres horas que encapuchados causaron en el palacio de gobierno, la plaza de armas y el Congreso del estado.

Ayer, tras una larga primera audiencia, que comenzó en la mañana y concluyó por la noche, el impartidor de justicia admitió la petición del Ministerio Público para ampliar a 72 horas el término constitucional, por lo que mañana, de acuerdo con las acusaciones contra cada uno de los detenidos, se decidirá quiénes serán vinculados a proceso.

Los 40 indiciados que desde antier en la tarde están en Puente Grande (otros cuatro menores fueron puestos a disposición de un juez especializado), son acusados por la Fiscalía de Jalisco del delito de daños a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

Además, tres de los presuntos responsables suman la acusación de daño a las cosas y a otros cuatro se les agrega el delito de lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.

La decisión del juzgador de declarar legales las aprehensiones permitirá que la agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación allegue más pruebas para respaldar sus señalamientos, pues según familiares y padres de los inculpados que durante todo el día estuvieron afuera del juzgado, lo único que mostró la representante de la fiscalía fueron videos tomados de redes sociales en los que se aprecia sobre todo los abusos policiales cometidos durante los arrestos.