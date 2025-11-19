▲ Integrantes del colectivo Luz de Esperanza por Nuestros Desaparecidos Jalisco, colocaron el domingo pasado cédulas de identificación de personas ausentes en los alrededores del palacio de gobierno, en el centro de Guadalajara, Jalisco. Foto Arturo Campos Cedillo

Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 29

Guadalajara, Jal., Las desapariciones de personas, el reclutamiento forzado de jóvenes por grupos criminales y el hallazgo de fosas clandestinas en la entidad, fueron los temas centrales de los cuestionamientos que hicieron los diputados locales durante la glosa de seguridad del primer Informe de gobierno del emecista Pablo Lemus.

Los legisladores recalcaron que no hay estrategias articuladas, pero sí información sin actualizar; además de que dichos problemas siguen siendo las más graves del estado.

En la sesión extraordinaria del pleno del Poder Legislativo comparecieron los secretarios de Gobierno, Salvador Zamora, y de Seguridad Ciudadana, Juan Pablo Hernández, quienes recibieron una andanada de preguntas y críticas –salvo de la bancada de MC– y destacaron que existe reducción en muchos delitos durante este primer año de la administración de Lemus

El diputado independiente Alejandro Puerto (quien renunció a Morena) destacó lo que llamó “desarticuladas estrategias de seguridad pública” que no han logrado abatir las desapariciones de personas en Jalisco.

Afirmó que los indicadores reales de prevención y respeto a los derechos humanos tienen fallas profundas, en especial en este último rubro, así como en el reclutamiento de jóvenes por la delincuencia organizada y abusos policiales, por lo que pidió que la Secretaría de Seguridad Ciudadana no se limite a realizar sólo acciones operativas y tecnológicas.

El secretario Hernández respondió que se creó un área de búsqueda de personas y existe una policía escolar que tiene acercamientos con los adolescentes de 15 a 18 años, para evitar que sean atraídos por los criminales con ofertas de trabajo falsas.

Asimismo defendió la adquisición de las tres cybertrucks Tesla como patrullas, al señalar que la tecnología con la que cuentan permite ingresar en tiempo real a fichas de búsqueda y a plataformas nacionales e internacionales, además de acceder hasta a 40 cámaras de videovigilancia del sistema C5.