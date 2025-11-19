Silvia Chávez González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 28

Huehuetoca. Méx., El ayuntamiento comenzó la perforación de dos pozos profundos en los fraccionamientos Santa Teresa tres y El Dorado, donde una de los principales demandas es el abasto de agua potable, servicio que forma parte de los incumplimientos de algunas inmobiliarias en el norte de la entidad, donde hace 18 años se promovió la construcción masiva de viviendas.

El edil de Huehuetoca, Juan Manuel López Adán, informó: “las obras representan “un paso histó-rico” para la localidad, luego de mu-chos años de enfrentar problemas re-lacionados con el abasto del líquido.

Explicó que el 12 de noviembre, a Huehuetoca llegó personal y maquinarias especializadas que realizarán la perforación. Aseguró que estas obras no sólo mejorarán la calidad de vida de las familias de Santa Teresa III, Santa Teresa III Bis y El Dorado, sino que también fortalecerán la infraestructura hídrica.