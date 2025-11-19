Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 9
El rock inundará cada rincón del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con el concierto Mosy y sus amigos “donde colegas músicos y entrañables amigos jugarán con sus facetas poco conocidas”.
El show será el 4 de diciembre explicó Mosy, guitarrista y productor musical en Ritmo Peligroso, y quien “reúne a un grupo de artistas de renombre que son amigos para tocar en una presentación muy original, entretenida y llena de sorpresas; no muy común pues cantarán temas de otros artistas, de diferentes estilos y géneros como Queen, The Beatles, David Bowie, Cerati, Pink Floyd y hasta José José”.
Además, dijo que “se improvisa con canciones haciendo jams y versiones de los éxitos de las bandas de los invitados, pero de forma diferente, divertida y con arreglos míos”.
El productor expresó: “no es nada fácil esta lucha de la música independiente, es una constante guerra, pero muy linda, con muchas cosas buenas que se viven en el camino”.
Este formato con amigos, Mosy lo ha presentado en diversas ocasiones, pero al escenario del Esperanza Iris llegarán músicos que han pertenecido o integran bandas como Botellita de Jerez, Los Daniels, Kerigma, Víctimas del Doctor Cerebro, Ritmo Peligroso, Los Amantes de Lola, Radiokaos, La Castañeda, entre otros.
En esta noche decembrina “me acompañará Sergio Arau, El Abulón, Salvador Moreno, Ismael Salcedo, Gasú, Tere Estrada, Tony Méndez, Natasha y Andry, de Malditos de Corazón, hijos de Sax”.
Cabe mencionar que Mosy and Friends es un espectáculo, donde el guitarrista junto a otros exponentes del rock nacional reinterpretan canciones nuevas, covers e improvisan hits de sus bandas con arreglos diferentes.