Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 9

El rock inundará cada rincón del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con el concierto Mosy y sus amigos “donde colegas músicos y entrañables amigos jugarán con sus facetas poco conocidas”.

El show será el 4 de diciembre explicó Mosy, guitarrista y productor musical en Ritmo Peligroso, y quien “reúne a un grupo de artistas de renombre que son amigos para tocar en una presentación muy original, entretenida y llena de sorpresas; no muy común pues cantarán temas de otros artistas, de diferentes estilos y géneros como Queen, The Beatles, David Bowie, Cerati, Pink Floyd y hasta José José”.

Además, dijo que “se improvisa con canciones haciendo jams y versiones de los éxitos de las bandas de los invitados, pero de forma diferente, divertida y con arreglos míos”.

El productor expresó: “no es nada fácil esta lucha de la música independiente, es una constante guerra, pero muy linda, con muchas cosas buenas que se viven en el camino”.