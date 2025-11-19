Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 8

AC/DC, una de las últimas grandes bandas del rock masivo en actividad, anunció el 3 de noviembre en sus redes sociales una gira para 2026, que incluirá una parada en la Ciudad de México, en el estadio GNP Seguros, los días 7, 11 y 15 de abril, en el marco de la gira Pwr/Up, que tendrá conciertos en Argentina, Perú, Chile y Brasil.

Los integrantes actuales del grupo originado en Sidney son los históricos Brian Johnson en voz y Angus Young en guitarra líder, acompañados por Steve Young en la lira rítmica, Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo. La última actuación del grupo en tierras mexicanas fue en diciembre de 2009 en el entonces Foro Sol.

Por más que AC/DC sea la definición exacta del roquero tradicional y afín a los riffs pesados de antología, sus comienzos corresponden al fin del jipismo y la era de las bandas de rock de garage, como prueba se puede escuchar a The Easybeats, el grupo integrado por el mayor de los hermanos, George Young.

Los australianos, que celebraron apartarse del camino de la fe religiosa en canciones como Highway To Hell, remplazaron el éxtasis católico por el sexual, y a la iglesia por el bar, dando como resultado final canciones que tratan sobre experiencias mundanas tratadas con un tinte milagroso.

El concierto de rock en estadios tiene su historia: sus comienzos se relacionan con la alta demanda para entradas de The Beatles, en el inicio de su explosión en Estados Unidos. Significó un cambio repentino para la música en vivo, ya que no existía una tecnología adecuada, visual y sonora. Desde esa época hasta la actualidad, casi no existen argumentos a favor de los conciertos masivos que no estén relacionados con la concentración de dinero, poder y convocatoria, pero una de las razones más importantes por las que un recital puede corresponder a un foro gigante se llama AC/DC, y basta con ver y escuchar alguna de sus actuaciones para afirmar que fueron creados para ejecutar rock al mayor volumen posible y con una enorme multitud de audiencia.