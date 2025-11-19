▲ Ensayo de la obra Changarro, de Caitlin Hutchin, la cual realizará gira de 12 fechas, con entrada libre, por diversos recintos de la UAM y otros espacios de la Ciudad de México. Foto cortesía de la producción

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 8

Desde la visión de comerciantes ambulantes, figuras esenciales en la vida cultural, histórica y social de la Ciudad de México, se desarrolla Changarro, una vibrante y colorida obra interdisciplinaria que se suma a las celebraciones por los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan.

El montaje, con autoría y dirección de Caitlin Hutchin y la compañía Somasona Ensemble, se estrenará con una gira de 12 fechas, con entrada libre, por diversos recintos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y otros espacios de la Ciudad de México, a partir del 28 de noviembre.

Con 10 artistas en escena, se combina danza contemporánea, música original en vivo y elementos teatrales para narrar la historia de los pochtecas (comerciantes prehispánicos que fueron maestros, historiadores, espías y diplomáticos) y sus “equivalentes modernos” como son los recolectores de basura, franeleros, vendedores de comida y ambulantes. Caitlin Hutchin explicó su interés de visibilizar “el esfuerzo de las personas trabajadoras, que es un amplio sector que mueve la economía en la Ciudad de México, así como dar cuenta de su resiliencia y honrar su perseverancia y su papel actual, pero también histórico dentro de la sociedad”.

Este sector, señaló Hutchin “muchas veces se ve marginado, desplazado y a veces por trabajar en la informalidad hay muchas condiciones que les presentan barreras como la discriminación, el pago del derecho de piso o el hostigamiento del crimen organizado”.

Esta iniciativa, contó, surgió “de observar y convivir con los comerciantes ambulantes que dan vida a nuestra ciudad, desde los artesanos de Coyoacán hasta los franeleros de mi colonia. Estas experiencias, junto con nuestra gira de Defensores en el Centro Histórico y mi proceso de naturalización mexicana, me inspiraron a crear una obra que honre su trabajo y humanidad. Este proyecto es un canto a la inclusión y a la perseverancia colectiva que nos define como mexicanos”.

Changarro, precisó la directora, “reimagina un día en la calle como escenario vivo, donde la diversidad cultural de México-Tenochtitlan se refleja en un mosaico de géneros artísticos: cumbia, reguetón, fandango, ópera, rap, danza azteca, zapateado, lengua de señas mexicana y canto coral”.

Puntualizó: “cada elemento escénico captura la esencia de la vida callejera de la Ciudad de México, desde el fandango que refleja la batalla de los franeleros por el territorio, hasta el reguetón crítico que analiza el trabajo de los recolectores de residuos en la pieza El jale me jala. La cumbia final, Mañana es otro día, celebra la perseverancia colectiva mexicana frente a los retos diarios”.