▲ La cantante adelantó que está trabajando en su segundo álbum y suelta sencillos para su próximo epé. Foto cortesía de la artista

Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 7

Miranda Santizo cantaba antes de saber hablar, comparte. Creció, y a sus papás les hacía pequeños conciertos en la sala de la casa o, donde fuera. Se paraba ahí y sólo cantaba… lo hacía todo el tiempo porque la música siempre ha estado inmersa “en su corazón, en su mente” y parece que también en su sique... Tanto que, incluso lavando los trastes de su casa, está conectada con los audífonos a esa energía universal que le da vida.

La música es algo que siempre supo, confiesa, deseaba hacer. Algo que soñó. Estaba inspirada por las grandes estrellas pop y creció viendo a Miley Cyrus en la serie Hannah Montana y también la de High School Musical, que cada vez más regaban las semillas del canto hasta que, ahora joven, germinaron para formar un sólido árbol que hace brotar piezas musicales como borbotones.

Hace electropop, synth pop… y todas las fusiones que este género puedan dar, pero con esencias sonoras funk, soul y afirma que desea hacer bolero. Le entra a todo lo sonoro que enriquezcan su creación, al grado épico que a ella le gusta; “me voy guiando con mi intuición”, manifiesta.

Se dice “solista, compositora, cantante y diyéi en ascenso”. En un inicio fue dobladora de voz para series japonesas. Sacó su primer epé en 2022 titulado Femme Fatale abordando géneros como el funk bosanovezco. Mientras encontraba su sonido, editó temas como Lento y Chill, y en septiembre de 2024 lanzó su primer disco completo: Armadura, que consta de nueve canciones de pop/experimental que exploran diferentes géneros pero todos conectados a un mismo sonido. Sigue produciendo y soltando en la red sencillos, acompañados con videos vibrantes en los que su voz dicta el viaje, como Préndelo u Otravezmepusemal, que hace poco puso disponible en todas las plataformas, y la cual narra ese momento en el que, “en plena fiesta con tus amigas, intentas disfrutar y olvidar, pero sientes el impulso de marcarle a alguien que ya no debería estar en tu vida”.

Miranda es una persona “soñadora”, como comparte a La Jornada. También “muy aterrizada”. No sabe cómo explicarlo, pero... asegura tener “muchas metas”, las cuales expresa con tal seguridad que, parece haber sido aconsejada por un espíritu mayor que la ve algún día presentándose, como ella desea en festivales y en foros grandes. Ella se ve un día presentándose en el estadio GNP. “Siempre he sido una fan de las pop stars, y siempre me dije: ‘quiero ser una’. Siento que de ahí nació; siempre he tenido algo especial con la música”, afirma.

Por ahora, sigue el camino de la fluidez y la autogestión, realizando canciones con sus respectivos videos que vislumbran a una showoman. “Me considero una persona que constantemente está buscando el crecimiento y el cambio”, asegura.