Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 23

La inflación se ha vuelto más volátil e impredecible debido a los déficits fiscales y las tensiones en las cadenas de suministro, advirtió JP Morgan. De cara a 2026, los inversionistas se enfrentan a una productividad impulsada por la inteligencia artificial (IA) y una persistente inflación, en un panorama global fragmentado, aseguró Stephen Parker, codirector de estrategia de inversión global de JP Morgan Banca Privada.

El especialista explicó que hasta el repunte inflacionario posterior a la pandemia en 2022 la baja inflación caracterizó la era posterior a la crisis financiera global. Hoy el mundo se encuentra en un escenario radicalmente diferente, con una inflación más elevada y mayor volatilidad inflacionaria. Además, el creciente endeudamiento soberano y los déficits hacen más probable la persistencia de la inflación, ya que los políticos podrían verse tentados a socavar la independencia de los bancos centrales e inflar la deuda.

Señala riesgos por calentamiento global

El cambio climático es un factor estructural de inflación, ya que los fenómenos meteorológicos extremos, la escasez de recursos y los costos regulatorios (precios del carbono, políticas de transición) incrementan los precios de los insumos y su volatilidad. Las perturbaciones relacionadas con el clima en la agricultura, la energía y la infraestructura amplifican los riesgos inflacionarios.