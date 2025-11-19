▲ La producción de la industria manufacturera creció apenas 0.2 por ciento en septiembre. Banamex prevé que el sector cerrará el año con un retroceso de 0.4 por ciento. Foto La Jornada

Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 23

En septiembre pasado la industria manufacturera de México permaneció prácticamente estancada. El volumen físico de la producción mostró un avance marginal, luego de dos caídas mensuales consecutivas, pero mantuvo su contracción anual por tercera lectura al hilo, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), que publica el Inegi, señala que en septiembre se observó un modesto avance en el volumen de producción de 0.2 por ciento mensual frente a las dos caídas previas de julio y agosto (2.6 y 0.3 por ciento, respectivamente).

En la comparación anual, la producción de la industria manufacturera, con cifras desestacionalizadas, tuvo una caída de 2 por ciento en septiembre, la tercera consecutiva.

En tanto, el personal ocupado disminuyó 0.1 por ciento mensual y 2.6 por ciento anual en septiembre.

Las horas que trabajó el personal ocupado total bajaron 0.4 por ciento respecto a agosto pasado y frente al mismo mes de 2024 retrocedieron 3.3 por ciento.

Durante el noveno mes de 2025, las remuneraciones medias reales pagadas en el sector manufacturero, deflactadas con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), cayeron 0.9 por ciento a tasa mensual y 3.7 por ciento anual.

Con cifras originales (sin proceso estadístico), el volumen físico de la producción cayó 0.7 por ciento anual en septiembre, lo que afectó a 15 de los 20 subsectores.