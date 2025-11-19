Julio Gutiérrez

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó 26 multas en contra de Banco Base y Banca Mifel por infringir reglas en temas relacionados con prevención de lavado de dinero.

Las sanciones aplicadas por la autoridad supervisora del sistema financiero en contra de estos dos intermediarios financieros superan 18 millones de pesos, de acuerdo con la actualización de multas que fue revelada ayer.

En contra de Banco Mifel, institución que es presidida por Daniel Becker, ex dirigente de la Asociación de Bancos de México, la CNBV aplicó 20 multas que superan 8 millones de pesos.

Y para Banco Base, cuyo fundador y presidente del consejo es Lorenzo Barrera Segovia, la autoridad supervisora y reguladora aplicó seis multas, cuyo monto asciende a más de 8 millones de pesos.

Según la información que fue revelada por la CNBV, las multas en contra de Banco Base son por incidentes que ocurrieron en 2020, relacionados con el hecho de que la institución omitió reportar a las autoridades operaciones de transferencias de fondos internacionales y no contar con sistemas que mantengan la información procesada, entre otros motivos.

Para Mifel, las sanciones son por contratiempos que sucedieron en 2021, detalla la actualización de multas de la CNBV.