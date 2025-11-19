Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 22

Los juicios vinculados con Ricardo Salinas Pliego tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, “son asuntos internacionales que no tienen que ver con México”, recalcó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Consultada sobre el caso de Londres –en el que el empresario, después de promover una demanda al aludir que fue víctima de fraude, también fue señalado por espiar a un abogado relacionado con ese litigio– la mandataria confirmó que Salinas Pliego afronta juicios en el extranjero. “Sí, lo leí en los medios. Sí tiene una demanda allá, también en Estados Unidos”, indicó.

Respecto a los procesos en el país vecino, afirmó que no hay algún recurso legal que impida que el empresario cumpla con sus obligaciones.

“El Grupo Salinas había hecho un asunto jurídico civil en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México durante la época de la pandemia, diciendo ‘que no podía pagar una deuda que tenía en Estados Unidos porque estaba la pandemia’. Recientemente el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México revirtió esa resolución. Entonces, ahora ya no hay ningún impedimento en México para que pueda cumplir con sus obligaciones en Nueva York”, explicó.