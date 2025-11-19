Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 21

En medio de un pesimismo global y de la caída de las criptomonedas, los mercados financieros terminaron la sesión de ayer con pérdidas.

La moneda mexicana registró una depreciación de 0.16 por ciento frente al dólar respecto al cierre del viernes, a 18.3390 unidades por dólar spot.

De acuerdo con datos del Banco de México, el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.4290 unidades y un mínimo de 18.3350.

Tras el festivo del lunes en México, el peso cerró con pérdidas frente a su similar estadunidense, pese a que éste mostró debilidad a nivel internacional.

En tanto, el índice DXY, que mide el comportamiento del dólar frente a una canasta de seis divisas internacionales, retrocedió un marginal 0.03 por ciento, a 99.460 unidades. La divisa estadunidense fue afectada por las referencias de empleo y de las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Preocupados por las elevadas valoraciones de las empresas tecnológicas y la trayectoria de las tasas de interés estadunidenses, Wall Street y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) no pudieron darle la vuelta a las caídas.

A la espera de la publicación de los resultados de Nvidia, el máximo exponente de la fiebre de inversión por la inteligencia artificial (IA), el Nasdaq cayó 1.21 por ciento, a 22 mil 432.85 enteros, afectado por la pérdida de las acciones tecnológicas.

Nvidia retrocedió 2.80 por ciento. También mostraron pérdidas las acciones de Amazón, 4.43 por ciento; Microsoft, 2.70 por ciento, y Tesla, 1.88 por ciento, principalmente. El S&P 500 y el Dow Jones perdieron 0.82 y 1.07 por ciento, respectivamente.