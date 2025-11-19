Precio de la Canasta básica bajó 4.7%: Sheinbaum
Es triunfo tanto del sector público como del privado: CCE
Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 20
El costo de la canasta básica de alimentos se ha reducido 4.7 por ciento en lo que va del sexenio, lo que sumado a un aumento sostenido del salario mínimo ha ayudado a preservar el poder adquisitivo de las familias y a disminuir la pobreza, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la renovación del Paquete contra la inflación y la carestía (Pacic).
El Pacic –un pacto firmado con 20 empresas productoras de alimentos y 12 cadenas de autoservicio– garantiza que durante los próximos seis meses el costo de una canasta mínima de 24 productos no suba más allá de 910 pesos, el mismo valor que gobierno e iniciativa privada acordaron hace un año cuando empezaba la actual administración.
El que esta canasta mínima se mantenga por debajo de 910 pesos desde hace al menos un año ha llevado a que en términos reales –descontando la inflación– su precio se redujera al menos 3.4 por ciento. No obstante, su reducción ha sido mayor cuando se observa su precio en los establecimientos, destacó el titular de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora.
Al consignar la vigilancia que hace la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a la canasta de 24 productos, Amador Zamora subrayó que su precio ha pasado de 886.5 pesos en noviembre de 2024 a 845 pesos en el mismo mes de este 2025, una disminución de 4.7 por ciento en términos nominales, apuntó el secretario.
El Pacic “se ha consolidado como una política eficaz para contener el incremento de los precios de la canasta básica y proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas”, aseguró el funcionario, quien también destacó el que la inflación en el país lleva ocho quincenas en el rango objetivo del Banco de México, que es de 2 a 4 por ciento.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la colaboración del sector privado que firmó un primer acuerdo en mayo de 2022 y de ahí lo ha ido renovando incluso con un costo a la baja. Entre las empresas que son parte del acuerdo se encuentran Bachoco, Sukarne, Bimbo, Lala, Kimberly Clark, La Comer, Minsa, Maseca y Chedraui.
La mandataria destacó que el control de precios en productos muy focalizados, y que son de primera necesidad, sumado al aumento en el salario mínimo que de 2018 a la fecha ha recuperado 125 por ciento de su valor, ha elevado al poder adquisitivo de las familias.
“Se ha desmostrado que si sigue aumentando el salario mínimo disminuye la pobreza. Es el principal indicador”, apuntó la mandataria, quien enfatizó que se busca que la remuneración base siga aumentando por encima de la inflación.
Francisco Cervantes Díaz, quien en diciembre deja la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a José Medina Mora, agregó que este aumento al salario mínimo y el Pacic han ayudado a reducir la pobreza en el país, lo que considera un triunfo tanto del sector público como el privado.
Entrevistado al salir de Palacio Nacional, el dirigente empresarial sostuvo que el Pacic ha permitido controlar la inflación en parte; sobre el efecto que el aumento del salario mínimo pueda tener en los precios, Cervantes Díaz sostuvo que siempre Hacienda, la Secretaría del Trabajo y el sector privado han sido “muy cuidadosos y los resultados ahí están”, el más importante a su parecer es que “la pobreza disminuyó”.
En cuando a los puntos a tratar de cara a la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), Cervantes enfatizó que América del Norte es la región económica más importante del mundo, genera alrededor de 30 por ciento del producto interno bruto (PIB) global y de ahí la necesidad de preservar el acuerdo comercial.
“México no compite con Estados Unidos, es complementario y estamos totalmente integrados”, apuntó el líder del sector privado.