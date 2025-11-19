Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 20

El costo de la canasta básica de alimentos se ha reducido 4.7 por ciento en lo que va del sexenio, lo que sumado a un aumento sostenido del salario mínimo ha ayudado a preservar el poder adquisitivo de las familias y a disminuir la pobreza, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la renovación del Paquete contra la inflación y la carestía (Pacic).

El Pacic –un pacto firmado con 20 empresas productoras de alimentos y 12 cadenas de autoservicio– garantiza que durante los próximos seis meses el costo de una canasta mínima de 24 productos no suba más allá de 910 pesos, el mismo valor que gobierno e iniciativa privada acordaron hace un año cuando empezaba la actual administración.

El que esta canasta mínima se mantenga por debajo de 910 pesos desde hace al menos un año ha llevado a que en términos reales –descontando la inflación– su precio se redujera al menos 3.4 por ciento. No obstante, su reducción ha sido mayor cuando se observa su precio en los establecimientos, destacó el titular de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora.

Al consignar la vigilancia que hace la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a la canasta de 24 productos, Amador Zamora subrayó que su precio ha pasado de 886.5 pesos en noviembre de 2024 a 845 pesos en el mismo mes de este 2025, una disminución de 4.7 por ciento en términos nominales, apuntó el secretario.

El Pacic “se ha consolidado como una política eficaz para contener el incremento de los precios de la canasta básica y proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas”, aseguró el funcionario, quien también destacó el que la inflación en el país lleva ocho quincenas en el rango objetivo del Banco de México, que es de 2 a 4 por ciento.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la colaboración del sector privado que firmó un primer acuerdo en mayo de 2022 y de ahí lo ha ido renovando incluso con un costo a la baja. Entre las empresas que son parte del acuerdo se encuentran Bachoco, Sukarne, Bimbo, Lala, Kimberly Clark, La Comer, Minsa, Maseca y Chedraui.