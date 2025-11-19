▲ Costa Rica, dirigida por el mexicano Miguel Herrera, quedó fuera de la Copa del Mundo 2026. En su último partido eliminatorio en Concacaf, el cuadro tico empató 0-0 con Honduras, resultado que dejó a ambos representativos sin opciones de clasificar. Panamá, Curazao y Haití lograron su boleto de forma directa al torneo. Jamaica y Surinam irán al repechaje. En la imagen, el delantero costarricense Josimar Alcocer, reacciona después de que su equipo fracasó en el partido de clasificación en el Estadio Nacional de San José. El mexicano Miguel Herrera ofreció una conferencia de prensa la noche de ayer en la que dijo lamentar el resultado. Los medios de comunicación de Costa Rica preguntaron al mexicano si dejará a la selección tras el fracaso en la eliminatoria y Herrera indicó que se sentará con los directivos para analizar o finiquitar lo que viene. Foto Afp