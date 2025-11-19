▲ Unos 30 mil aficionados asistieron al simbólico encuentro en el que se mezclaron los colores de dos representativos que defienden su identidad histórica. Foto Afp

De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. a12

Cuando el futbol es más que una competencia sobre la cancha, se producen acontecimientos estremecedores de solidaridad y reconocimiento. La selección de Palestina, nación devastada por el genocidio perpetrado por Israel, aprovechó la pausa en los torneos internacionales por la última Fecha FIFA del año, en la que varios representativos buscan un lugar en la Copa del Mundo 2026, para hacer una pequeña gira y jugar ante los equipos del País Vasco y Cataluña.

Los partidos no fueron para medir la destreza deportiva, sino para expresar la fuerza política y simbólica. El sábado en un multitudinario duelo en San Mamés y ayer en Montjuic ante el representativo de Cataluña.

Pese a la dificultad de asistir a un acto como este en un día hábil a las 18 horas de Barcelona, la gente que alcanzó a llegar para apoyar, sobre todo a los representantes palestinos y a la causa contra el genocidio en Gaza, fue suficiente para imprimirle el color y calor de la solidaridad. Si el sábado en el encuentro en San Mamés se reunieron más de 50 mil personas, aunque en la ciudad de Bilbao además se desplegaron un par de marchas multitudinarias de apoyo, en el estadio olímpico Lluís Companys de Montjuic se registraron unos 30 mil seguidores. Entre el público estuvo el técnico del Barcelona, Hansi Flick, quien fue a ver a su jugador Marc Bernal, convocado por el equipo catalán.

El graderío formó mosaicos con las banderas de Cataluña y Palestina. Fuegos de bengalas que iluminaban los colores representativos de una y otra nación que defiende su identidad histórica. Un gran ambiente con mensajes y coros de apoyo.

El “Palestina libre” se escuchó para imprimirle el tono de consigna y festejo a este encuentro.

Aunque el motivo de la convocatoria sea el dolor que ha dejado la devastación de un pueblo, el ambiente que provocó el acompañamiento por una causa se tornó casi festivo. Sin embargo, hubo silencios poderosos por lo que expresaban. Cuando se escucharon los himnos de Palestina y de Cataluña esa ausencia de ruido calaba hondo, según los reportes de los asistentes. Lo mismo cuando se recordó a las víctimas de la violencia israelí.