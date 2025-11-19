▲ España, vigente campeona de Europa, aseguró ayer su clasificación al Mundial 2026 tras empatar 2-2 con Turquía, en una última jornada de las eliminatorias europeas en la que también lograron sus boletos Bélgica, Suiza, Austria y Escocia. Luego de una fase de clasificación prácticamente perfecta, con pleno de victorias hasta el empate contra los turcos, La Roja certificó su decimoséptima participación en una Copa del Mundo, torneo que ganó en 2010. Bélgica amarró su pase al golear 7-0 a Liechtenstein. Foto Ap, con información de Afp