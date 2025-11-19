Deportes
Ver día anteriorMiércoles 19 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/19. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Deportes/La Roja consigue su boleto/
A nterior
S iguiente
 
La Roja consigue su boleto
Foto
▲ España, vigente campeona de Europa, aseguró ayer su clasificación al Mundial 2026 tras empatar 2-2 con Turquía, en una última jornada de las eliminatorias europeas en la que también lograron sus boletos Bélgica, Suiza, Austria y Escocia. Luego de una fase de clasificación prácticamente perfecta, con pleno de victorias hasta el empate contra los turcos, La Roja certificó su decimoséptima participación en una Copa del Mundo, torneo que ganó en 2010. Bélgica amarró su pase al golear 7-0 a Liechtenstein.Foto Ap, con información de Afp
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. a11
A nterior
S iguiente