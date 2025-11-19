De la Redacción

El camino de la selección mexicana Sub-17 en el Mundial de Qatar terminó con una dolorosa derrota 5-0 ante Portugal en octavos de final del certamen. A pesar de haber adquirido confianza tras eliminar a Argentina en la ronda anterior, dos jugadas imprudentes en el primer tiempo marcaron el destino para los dirigidos por Carlos Cariño.

El conjunto luso abrió la pizarra al minuto 15 gracias a la anotación de Rafael Quintas, quien convirtió con éxito un penal tras una barrida dentro del área del defensor José Navarro, que se precipitó en la cobertura debido a que el delantero portugués se encontraba sin ángulo de disparo en los linderos del área.

Antes de finalizar el primer tiempo, el propio Navarro fue expulsado por un codazo en el rostro a un rival durante un tiro libre en favor de México, que fue revisado en los monitores. Esta acción propició el vendaval luso en la segunda mitad.

Anísio Cabral marcó el segundo de la noche al recibir un pase filtrado y eludir al guardameta tricolor Santiago López (48). A partir de este momento y ante el desorden defensivo del conjunto mexicano en busca del empate, los goles llegaron en cascada. Martim Guedes (81), Miguel Figueiredo (83) y Yoan Pereira (85) sentenciaron la pizarra, mientras el portero López fue expulsado al 88, luego de una barrida imprudente para evitar el sexto tanto luso.