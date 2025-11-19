Activan protocolo por grito homofóbico
Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. a11
Cada ciclo mundialista para México rompe algo ante la vista de todos. De sufrir para clasificar, como en las ediciones de 2010 y 2014, a juzgar con dureza cuando se gana, pero no como sus aficionados querrían. Desde septiembre a la fecha, la selección que dirige Javier Aguirre no goza de confianza ni credibilidad; es tan grande el peso de sus fracasos que cualquier resultado le sienta mal, incluso en Estados Unidos, donde sus jugadores se sienten más respetados. En el cierre de la última Fecha FIFA del año, el Tricolor cayó en San Antonio 2-1 ante Paraguay, no por casualidad ni producto de algún error malintencionado del árbitro, sino por esa tendencia de convertir la ilusión de asistir a la Copa en un declive sin frenos.
Por ahora y hasta el próximo verano, lo único que sostiene la participación del plantel mexicano en el torneo es su condición de anfitrión, privilegio que comparte con Estados Unidos y Canadá. Al no jugar eliminatorias, Aguirre tuvo seis encuentros de preparación desde la conquista de la Copa Oro 2025, todos contra naciones mejor calificadas en Asia y Sudamérica. Empató con Japón (0-0) y Corea del Sur (2-2), perdió por goleada ante Colombia (4-0) y, en las dos citas que tuvo de regreso en el país, no pudo imponerse a Ecuador (1-1, en Guadalajara) ni a Uruguay (0-0, en Torreón) con miles de personas en las gradas gritando “¡Fuera Vasco!”
Los resultados, además de una relación distante entre equipo y afición, contribuyeron para que en México no se hable más de avanzar a octavos de final en el siguiente Mundial, sino de retrocesos, jugadores sin entrega, la misma historia que la selección ha contado desde pasadas épocas. Paraguay confirmó esa ruta del fallo. Con titulares que se perfilan a integrar la lista definitiva, el Tricolor estuvo dos veces abajo en el marcador y sólo en una, por medio de un gol de penal de Raúl Jiménez (54), logró esconder su flanco más débil. Antonio Sanabria (48) y Damián Bobadilla (56) castigaron errores defensivos de Israel Reyes, Jesús Orozco y el propio Luis Ángel Malagón, quien pidió falta en el 1-0 tras una mala salida.
La impaciencia del público, que estuvo lejos de agotar los bole-tos en el Alamodome en San Antonio, Texas, llevó a que el árbitro estadunidense Jon Freemon activara a los 85 minutos el protocolo antidiscriminación al identificar el grito de “eeeeh pu…” en contra del arquero paraguayo Orlando Gill. Desde el capitán Edson Álvarez hasta Jiménez, cuestionado por declarar el viernes en contra de la afición mexicana en Torreón (“Lo triste es jugar de local y que te abucheen, que le griten pu… al portero, tal vez por eso siempre nos llevan a Estados Unidos”, dijo), los seleccionados mexicanos intentaron calmar las protestas a su alrededor, pero los esfuerzos resultaron inútiles.
Campeón de la Copa Oro y la Liga de Naciones en una zona en la que compite con Haití, Surinam y Costa Rica, además de Estados Unidos y Canadá, el Tricolor cerró el año con seis partidos sin ganar ante rivales del exterior. Pero, además, transformó un entorno festivo por la organización de su tercera Copa del Mundo –1970 y 1986, las anteriores– en una olla de presión en la que el principal señalado para dejar el cargo es el Vasco Aguirre.