De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. a11

Cada ciclo mundialista para México rompe algo ante la vista de todos. De sufrir para clasificar, como en las ediciones de 2010 y 2014, a juzgar con dureza cuando se gana, pero no como sus aficionados querrían. Desde septiembre a la fecha, la selección que dirige Javier Aguirre no goza de confianza ni credibilidad; es tan grande el peso de sus fracasos que cualquier resultado le sienta mal, incluso en Estados Unidos, donde sus jugadores se sienten más respetados. En el cierre de la última Fecha FIFA del año, el Tricolor cayó en San Antonio 2-1 ante Paraguay, no por casualidad ni producto de algún error malintencionado del árbitro, sino por esa tendencia de convertir la ilusión de asistir a la Copa en un declive sin frenos.

Por ahora y hasta el próximo verano, lo único que sostiene la participación del plantel mexicano en el torneo es su condición de anfitrión, privilegio que comparte con Estados Unidos y Canadá. Al no jugar eliminatorias, Aguirre tuvo seis encuentros de preparación desde la conquista de la Copa Oro 2025, todos contra naciones mejor calificadas en Asia y Sudamérica. Empató con Japón (0-0) y Corea del Sur (2-2), perdió por goleada ante Colombia (4-0) y, en las dos citas que tuvo de regreso en el país, no pudo imponerse a Ecuador (1-1, en Guadalajara) ni a Uruguay (0-0, en Torreón) con miles de personas en las gradas gritando “¡Fuera Vasco!”

Los resultados, además de una relación distante entre equipo y afición, contribuyeron para que en México no se hable más de avanzar a octavos de final en el siguiente Mundial, sino de retrocesos, jugadores sin entrega, la misma historia que la selección ha contado desde pasadas épocas. Paraguay confirmó esa ruta del fallo. Con titulares que se perfilan a integrar la lista definitiva, el Tricolor estuvo dos veces abajo en el marcador y sólo en una, por medio de un gol de penal de Raúl Jiménez (54), logró esconder su flanco más débil. Antonio Sanabria (48) y Damián Bobadilla (56) castigaron errores defensivos de Israel Reyes, Jesús Orozco y el propio Luis Ángel Malagón, quien pidió falta en el 1-0 tras una mala salida.