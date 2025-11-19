▲Los ojos del mundo estarán puesto en nuestro país y verán la construcción de una nación más justa, más libre y más democrática con una herencia cultural enorme, afirmó la mandataria. Foto Presidencia

Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. a10

La fiebre mundialista llegó ayer a Palacio Nacional. Desde este histórico recinto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su equipo anunciaron el Mundial Social, una serie de actividades deportivas, culturales, gastronómicas, turísticas y sociales paralelas a la justa deportiva.

La idea es que el balón no sólo ruede en las canchas de las tres sedes nacionales (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), sino llevar la fiesta futbolera a diferentes rincones del territorio nacional, así como aprovechar la visita de los 5.5 millones de extranjeros que se espera acudan al país para que conozcan la riqueza cultural de México.

“Los ojos del mundo van a estar en la inauguración en nuestro país y durante todos los partidos que se desarrollen. Lo que van a ver es un país grandioso, con una herencia cultural enorme y con mexicanas y mexicanos trabajadores, que siempre salen adelante y que además construimos siempre un país, sobre todo ahora: más justo, más libre, más democrático. Eso es lo que se va a mostrar al mundo entero”, señaló la mandataria en la mañanera.

Presupuesto de 200 mdp

Las acciones promovidas por el gobierno federal comenzarán en enero del próximo año y se extenderán más allá del cierre de la Copa de la FIFA –que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá–, a las que se destinará un presupuesto de 200 millones de pesos.

El objetivo, dijo la coordinadora de los trabajos del gobierno federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, “es llevar el futbol a todo el territorio nacional”.

Interrogada sobre cómo se garantizará la seguridad de futbolistas y fanáticos, la jefa del Ejecutivo comentó: “Ya está, lo vamos a presentar en otra ocasión, pero se ha trabajado de manera muy coordinada, tanto las policías de las ciudades sedes, de los estados, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y hay un trabajo muy importante que se está desarrollando”.

A la par, descartó un posible “boicot” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a las actividades deportivas del torneo.

La pasión saldrá de los estadios para ir a las plazas públicas, con la transmisión gratuita de los partidos; el juego no se limitará a los 11 seleccionados de cada representativo nacional, se trasladará a las canchas públicas y las comunida-des con mundialitos y cascaritas para niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Se realizarán 177 Fiestas México, 5 mil actividades, 250 rutas turísticas, recorridos culturales, degustaciones gastronómicas, 74 mundialitos y seis copas de distintas categorías, mil 483 actividades deportivas bajo el lema “Vive saludable, juega feliz”, un mundial de robótica y hasta se tratará de imponer tres récords Guinness.