De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 5

El Museo del Palacio de Hong Kong, China, inaugurará mañana la exposición El Antiguo Egipto al descubierto: Tesoros de los museos egipcios. La muestra, realizada en colaboración con el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, presentará 250 piezas procedentes de siete museos del país africano y del yacimiento arqueológico de Saqqara.

Organizada en cuatro secciones temáticas: La tierra de los faraones, El mundo de Tutankamón, Los secretos de Saqqara y El antiguo Egipto y el mundo, la exhibición hace un recorrido de casi 5 mil años y explora la política, las artes, la vida cotidiana y las creencias religiosas del antiguo Egipto. Asimismo, revela los últimos descubrimientos arqueológicos de Saqqara y los intensos intercambios entre el esa civilización y otras poblaciones alrededor del mundo.