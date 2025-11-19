Cultura
Cultura/Exhibición en Hong Kong reúne tesoros de Egipto
Exhibición en Hong Kong reúne tesoros de Egipto
 
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 5

El Museo del Palacio de Hong Kong, China, inaugurará mañana la exposición El Antiguo Egipto al descubierto: Tesoros de los museos egipcios. La muestra, realizada en colaboración con el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, presentará 250 piezas procedentes de siete museos del país africano y del yacimiento arqueológico de Saqqara.

Organizada en cuatro secciones temáticas: La tierra de los faraones, El mundo de Tutankamón, Los secretos de Saqqara y El antiguo Egipto y el mundo, la exhibición hace un recorrido de casi 5 mil años y explora la política, las artes, la vida cotidiana y las creencias religiosas del antiguo Egipto. Asimismo, revela los últimos descubrimientos arqueológicos de Saqqara y los intensos intercambios entre el esa civilización y otras poblaciones alrededor del mundo.

Durante la inauguración de la exposición, el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, Mohamed Ismail Khaled, presentará una conferencia en la que hablará acerca de los esfuerzos de su país por la conservación, protección y gestión del patrimonio cultural y antigüedades.

Entre las piezas que forman parte de la muestra, resaltan estatuas, estelas, ornamentos de oro, sarcófagos y momias de animales.

La muestra estará abierta al público hasta el 31 de octubre de 2026.

