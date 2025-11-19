Reuters

París. ¿Cuál habría sido la siguiente obra de Molière si el dramaturgo francés del siglo XVII no hubiese muerto en el escenario mientras representaba El enfermo imaginario? Esa es la pregunta que unió a estudiosos franceses, artistas y una empresa de inteligencia artificial.

El resultado es L’Astrologue ou les Faux Presages (El astrólogo o los falsos presagios), una comedia que se estrenará el año que viene en el Palacio de Versalles, donde Luis XIV, mecenas de Molière, tenía su corte.

“Lo que pensamos fue: vamos a recrear el proceso creativo de Molière usando la IA”, explica Hugo Caselles-Dupré, investigador en el uso de la IA para la creación artística, que participó en el proyecto.

Molière es un ícono en Francia, hasta el punto de que a veces se habla del francés como “la lengua de Molière”. Sus obras, caracterizadas por el ingenio satírico y el comentario social, se enseñan en los colegios franceses y se representan en los teatros del mundo francófono.

A pesar del mecenazgo de Luis XIV, Molière vivió en la miseria durante muchos años y murió de agotamiento a los 51 años, dejando a sus admiradores preguntándose quién habría sido su próximo objetivo.