Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 5

París. Desde una momia egipcia hasta los restos de una niña del siglo XVII hallada en Francia, pasando por tres piezas de la región andina, una exposición en París exhibe estos testigos del pasado para dar a conocer sus historias.

Entre las piezas más llamativas figura el hombre Chachapoya, con las rodillas y los codos pegados al torso y la boca entreabierta en un grito, una imagen que recuerda al cuadro de Edvard Munch.

La exposición Momias, en el Museo del Hombre en París, permite adentrarse en este universo hasta el 25 de mayo de 2026.

“Nuestro deseo es desmontar un poco el cliché de la momia, claramente egipcia en la mente de la gente. Mostrar que hay otras más antiguas, que hay por todas partes, y que aún existen”, explica a Afp Pascal Sellier, director emérito de investigación del Centro Nacional para la Investigación Científica y uno de los comisarios de la exposición.

Además del hombre Chachapoya, una momia preinca hallada en los Andes peruanos, otras dos piezas de la región están en la muestra: una joven con pelo largo trenzado que habría vivido entre los siglos VIII y X en la actual Bolivia y los restos de un niño de unos 5 años en un fardo o paquete funerario típico de la cultura Chancay, presente en la región central de Perú hacia el siglo XIII.

Estudiar una momia es acercarse a un difunto y cuestionar nuestra relación con la muerte y la descomposición de los cuerpos.

“Hay un pequeño reto en abordar este debate sobre la exhibición de restos humanos”, reconoce Sellier.

“Sabemos que conservamos varios miles de restos humanos en nuestras instituciones. Devolverles su dignidad es también devolverles un poco su historia, su identidad, su trayectoria, en lugar de dejarlos ocultos en algún lugar”, apunta Éloïse Quétel, cocomisaria y responsable de las colecciones médicas y de anatomía patológica de la Universidad de la Sorbona.

Las momias son “cualquier cadáver humano o animal preservado de la descomposición, ya sea total o parcialmente, de forma accidental o deliberada”, aclaran.

Por medio de nueve piezas, la muestra presenta técnicas, ritos y creencias sobre esta temática.

Entre las obras destacan la niña de Estrasburgo, con su vestido de seda y encaje, el egipcio Petearmosnouphis y sus vendajes de lino y papiro, y la mujer guanche, de la cultura de los primeros habitantes de las islas Canarias, en España.