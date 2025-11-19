E

n el fondo de su taller, en el centro de Tlalpan, entre prensas, placas y el olor inconfundible de la tinta, Humberto Valdez levantó un territorio donde el arte se confunde con la vida. Allí –en ese espacio que respira comunidad y oficio– cada línea es una huella de memoria y cada impresión del Taller La Imagen del Rinoceronte es un gesto de resistencia.

La historia de Valdez comienza en el semidesierto de Jerez, Zacatecas –tierra de Ramón López Velarde– y continúa en los barrios antiguos de Tlalpan, en la Ciudad de México, adonde llegó cuando era niño. Su padre, maestro normalista, arqueólogo y docente del INBA, asistía con frecuencia a capacitaciones en el Taller de Gráfica Popular y Humberto lo acompañó más de una vez. Allí, entre el olor del papel entintado despertó en él la curiosidad por la estampa, un asombro que nunca lo abandonó.

Formado en la vieja Academia de San Carlos, Valdez (1972) hizo de la gráfica un espejo de su tiempo: un lenguaje que recoge voces ajenas y las devuelve amplificadas. Su historia es también la de un maestro y un sembrador. Desde el Taller La Imagen del Rinoceronte –espacio que fundó en 2005–, ha sostenido un trabajo de formación artística comunitaria en el que el aprendizaje se vuelve diálogo y, el arte, un punto de encuentro. En ese proceso lo acompaña Orieta Aguilar Santo, directora del taller casi desde sus inicios. Ambos mantienen un espacio que funciona a la vez como taller, refugio y territorio común, donde los jóvenes descubren que grabar no es reproducir una imagen, sino encontrar la forma de comunicar algo que no se puede decir de otra manera, una convicción interior que madura en cada impresión.

Con estudios en la ENAP y en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, Valdez ha recorrido un camino discreto, ajeno a la búsqueda de reconocimiento. Sus más de 40 exposiciones individuales y los premios obtenidos en distintas bienales son consecuencia, no objetivo. La verdadera constancia está en su modo de trabajar, sostenido por una ética rigurosa que le exige seguir y persistir en silencio.