▲ Galardonados del Premio del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 2025 a la Trayectoria en Investigación Histórica. Foto Germán Canseco

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 3

Con un llamado a rescribir la historia nacional desde una perspectiva que integre de forma plena la composición pluricultural de México concluyó ayer la entrega de los Premios del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Inehrm) 2025.

La responsable de la convocatoria fue la etnóloga Consuelo Sánchez Rodríguez en su condición de integrante del jurado y del comité técnico consultivo de esa instancia dependiente de la Secretaría de Cultura (SC) federal, órgano en el que también participan José Alfonso Suárez del Real, Javier Garciadiego, Romana Falcón, Anna Ribera Carbó, Enrique Semo Calev y Rafael Barajas El Fisgón, entre otros.

“Quisiera mencionar uno de los retos en las investigaciones históricas y sociales en nuestro país. El reconocimiento constitucional de la composición pluricultural y multiétnica de la nación mexicana, sustentada en los pueblos indígenas y afromexicanos, nos convoca a rescribir y resignificar nuestra historia nacional”, afirmó la investigadora durante la ceremonia en la sede de ese instituto.

Por su parte, el historiador Felipe Ávila, director del Inehrm, subrayó que este organismo “se ha propuesto contribuir a una historia diferente, una historia desde abajo, que haga visibles a quienes no han tenido rostro, voz ni nombre".

Entre esos grupos, enumeró a “las mujeres, los pueblos originarios, las comunidades afrodescendientes, las y los campesinos, las y los trabajadores, así como las minorías étnicas, religiosas y sexuales".

Ante los galardonados en las 12 categorías, así como familiares, amigos y colegas, Consuelo Sánchez fundamentó la urgencia de esta nueva narrativa histórica evocando el emblemático discurso de Ana Karen Dzib Poo, representante del pueblo maya, en la ceremonia de perdón del Estado mexicano en 2021 a ese pueblo indígena, encabezado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Aquí estamos –dijo la joven en aquel entonces–, a pesar de tanto olvido, explotación e injusticia; aquí está el pueblo maya en pie de lucha. Los mayas antiguos no han desaparecido (…), en materia y espíritu somos su descendencia.”

“El pasado es presente”

Sánchez Rodríguez profundizó en la cosmovisión de los pueblos originarios al explicar que “en los indígenas el pasado es presente, porque sostiene el vínculo y el compromiso de las generaciones presentes con las generaciones pasadas. Esta ligadura es una de las fuentes que nutre la fuerza de la resistencia de los indígenas”.