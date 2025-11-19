Merry MacMasters

El programa Original, generado desde la Secretaría de Cultura (SC) federal para apoyar el arte textil, cumple un lustro de existencia en 2025. Para Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, en estos cinco años Original, dice en entrevista a La Jornada, ha logrado consolidarse como el más grande encuentro de arte textil de América Latina. Además, ha propiciado un cambio de consciencia que combate “el consumismo voraz”.

En 2025, Original no sólo tuvo una presentación, como en años anteriores, sino que tuvo ediciones en Mérida, Tijuana, una de arte utilitario en la Ciudad de México, así como una cuarta que se llevará a cabo los días 27 al 30 de este mes en el Complejo Cultural Los Pinos, en la que participarán 400 artesanos de todo el país.

Original, destaca Curiel de Icaza en entrevista, forma parte de la política de la presidenta Claudia Sheinbaun para fortalecer el patrimonio vivo y empoderar a los artesanos, y sobre todo, abrir mercado. Es decir, “cambiar la consciencia del consumo responsable y ético de los artesanos que siempre se les regatea, no se toma en cuenta que sus piezas son únicas e irrepetibles, que les puede tomar seis meses o un año en hacer”.

Original se ha consolidado “no sólo de formación para los artesanos y de abrirles mercado, sino en cuanto a un cambio de consciencia sobre la relevancia de nuestro patrimonio vivo que ha beneficiado e impactado también de manera significativa en el desplazamiento de artesanía original. Esto lo menciono porque en muchos casos venden réplicas chinas y la gente por la general no se da cuenta. Por lo tanto, es importante valorar el trabajo que viene de una comunidad, de un colectivo que le toma meses, que ha pasado de generación en generación, y no replicar o comprar algo que fue apropiado. Eso es algo que hacemos con Fonart y Original: dar esos espacios y también certeza al consumidor de lo que está comprando viene de una región específica, además de apreciar el trabajo que está detrás de todo esto”.

Con ese propósito, se dan certificados de la marca Original que contienen el nombre del artesano y la comunidad de donde proviene la pieza. Asimismo, se especifican las materiales primas, el tipo de bordado, de técnica y el cuidado que deben tener. Con esta información, el comprador puede conocer más sobre el contexto de la región. Para Curiel de Icaza esto también “abre el mercado a los maestros artesanos a fin de saltarse a los intermediarios”.

En un lustro Original se ha convertido en “una especie de escuela, algo que han mencionado los propios artesanos. Evidentemente, la técnica y los conocimientos los tienen ellos; sin embargo, las capacitaciones sirven para entender los procesos de comercialización, el comercio justo, que no les regateen, favorecer la colaboración entre los artesanos y prácticas que les sirven para manejar mejor su venta, así como apreciar el valor de lo que hacen”.