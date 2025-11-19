Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 6

Madrid. Un estudio publicado en PNAS muestra que el neandertal de Altamura conserva intactas las delicadas estructuras internas de la nariz, aclarando un debate científico de décadas sobre las adaptaciones respiratorias de esta especie.

Los neandertales son una de las poblaciones humanas más relevantes para comprender la evolución de nuestro linaje, especialmente por su morfología facial característica: una apertura nasal muy amplia y un rostro proyectado hacia delante, conocido como prognatismo mediofacial. Este conjunto de rasgos, aparentemente contradictorio con las adaptaciones habituales al frío, ha generado décadas de debate.

A pesar de haber vivido en climas rigurosos durante las fases finales del Pleistoceno europeo, su anatomía nasal externa no encaja con el patrón típico de las poblaciones adaptadas al frío, aunque sus proporciones corporales sí reflejan claramente esa adaptación.

Para explicar esta paradoja, algunos investigadores plantearon la existencia de rasgos internos exclusivos dentro de la cavidad nasal (autapomorfías) que habrían compensado la falta de adaptación externa. Sin embargo, la cavidad nasal interna es extremadamente frágil y rara vez se conserva en el registro fósil, lo que ha dificultado su estudio directo y ha mantenido abierto un debate largo y complejo.

El estudio liderado por Costantino Buzi aporta por fin una respuesta clara. El equipo ha podido analizar, con un detalle sin precedentes, las estructuras internas de la nariz del neandertal de Altamura (Italia meridional), descubierto en 1993 y considerado uno de los esqueletos humanos más completos y mejor preservados del mundo.

Datado entre 130 y 172 mil años, el fósil permanece incrustado en un complejo sistema kárstico, lo que ha favorecido su excepcional conservación. Su estudio ha sido posible gracias al uso de tecnología endoscópica de alta resolución, aplicada directamente en el interior de la cueva.

La preservación excepcional de Altamura ha permitido observar por primera vez la morfología interna real de la cavidad nasal de un neandertal, y los resultados son concluyentes: no se detecta ningún rasgo interno exclusivo de la especie. Las adaptaciones internas propuestas en el pasado no aparecen en este ejemplar.

El doctor Antonio Profico, de la Universidad de Pisa y coautor del estudio, recuerda que “varios autores habían sugerido rasgos diagnósticos basados en evidencias incompletas”. No obstante, Altamura demuestra finalmente que estos rasgos no existen: “incluso sin esas supuestas adaptaciones, la nariz neandertal era perfectamente eficiente para responder a las altas demandas energéticas de la especie”.