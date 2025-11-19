Alejandro Cruz Flores y Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 33

El Gobierno de la Ciudad de México determinó ampliar un año más el trámite de la licencia para conducir permanente, la cual se podrá obtener hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para tal efecto, explicó en entrevista el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, dicha propuesta se presentará al Congreso capitalino junto con el paquete económico del próximo año, bajo el concepto de “prórroga de licencia permanente”.

Destacó que en este año se superaron las expectativas, con una recaudación de 2 mil 341 millones 700 mil pesos, con la expedición de un millón 390 mil 606 licencias.

De esta manera, añadió, 80 por ciento son permanentes, las cuales han sido tramitadas por estudiantes, artistas y políticos, por lo que se trata de un programa masivo y exitoso.

Aunado a ello, resaltó el funcionario, se logró reducir el tiempo para realizar el trámite de 30 a 18 minutos; además, 28 por ciento de las licencias, es decir, casi 400 mil, se emitieron en formato digital.

Los recursos recaudados, señaló por separado el titular de la Secretaría de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, se destinarán a obras de seguridad vial, específicamente en el mejoramiento de 116 cruces viales conflictivos, 66 ubicados en zonas escolares.

Asimismo, se ampliará al doble la infraestructura del programa Ecobici, la adquisición de 100 autobuses eléctricos para la Red de Transporte de Pasajeros y el mejoramiento de centros de Transferencia Modal.