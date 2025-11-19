Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 33
Al menos cuatro incidentes vehiculares ocurrieron ayer en distintos puntos de la Ciudad de México, los cuales dejaron saldo de 28 personas lesionadas que fueron trasladadas a hospitales y generaron la movilización de los servicios de emergencia.
El hecho más grave ocurrió en la estación Santa Marta, donde dos unidades de trolebús de las líneas 10 y 11 chocaron, ocasionando que 26 personas resultaran heridas, que fueron trasladadas a un nosocomio.
Ante ello, el Servicio de Transportes Eléctricos señaló que colaborará con las autoridades correspondientes para determinar la responsabilidad de los conductores y permanecerá atento “a la evolución de la salud” de los afectados, sostuvo en un comunicado.
Otro accidente se reportó en avenida Revolución, donde un automovilista arrolló a una motociclista, que quedó tendida sobre la carpeta asfáltica y para su valoración médica requirió ser trasladada a un hospital.
Un tercer incidente ocurrió en Eje Central Lázaro Cárdenas y Claudio Bernard, cuando una ciclista se pasó el semáforo en rojo e invadió el carril de contraflujo del trolebús, impactándose en el costado frontal izquierdo de la unidad; también resultó con lesiones y fue trasladada a un nosocomio.
En un cuarto hecho, el conductor de un automóvil que invadió el carril confinado del Metrobús, cerca de la estación Juárez de la línea 3 del Metro, colisionó contra una unidad y posteriormente se dio a la fuga. Por este percance no se reportaron lesionados, aunque ocasionó retrasos en el servicio.