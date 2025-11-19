▲ Dos unidades del Trolebús elevado chocaron en la calzada Ermita Iztapalapa, en la estación Santa Marta, con saldo de 26 heridos, quienes fueron trasladados a hospitales. Foto Alfredo Domínguez

Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 33

Al menos cuatro incidentes vehiculares ocurrieron ayer en distintos puntos de la Ciudad de México, los cuales dejaron saldo de 28 personas lesionadas que fueron trasladadas a hospitales y generaron la movilización de los servicios de emergencia.

El hecho más grave ocurrió en la estación Santa Marta, donde dos unidades de trolebús de las líneas 10 y 11 chocaron, ocasionando que 26 personas resultaran heridas, que fueron trasladadas a un nosocomio.

Ante ello, el Servicio de Transportes Eléctricos señaló que colaborará con las autoridades correspondientes para determinar la responsabilidad de los conductores y permanecerá atento “a la evolución de la salud” de los afectados, sostuvo en un comunicado.

Otro accidente se reportó en avenida Revolución, donde un automovilista arrolló a una motociclista, que quedó tendida sobre la carpeta asfáltica y para su valoración médica requirió ser trasladada a un hospital.