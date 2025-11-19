Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 33

Las irregularidades en un contrato de mantenimiento de videocámaras en la administración de la panista Lía Limón dejó 2 mil 95 dispositivos sin rehabilitación, indicó el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín.

En una mesa de trabajo con diputados locales, informó que la demarcación mantiene un litigio por el incumplimiento de la empresa Radar App SAPI de CV, pese a que se le pagó más de 80 por ciento del costo convenido.

Debido a las investigaciones penales, la alcaldía no puede ejercer un presupuesto sobre el mismo concepto de gasto ni intervenir la infraestructura adquirida hasta que el caso se resuelva. Señaló que la administración anterior reportó la entrega de 3 mil cámaras, de las cuales sólo 700 se habían rehabilitado con recursos del presupuesto participativo; 2 mil 95 se encuentran en litigio y del resto se desconoce su estatus.

Según el alcalde, por este caso ya hay una sentencia firme a su favor por un monto aproximado de 6 millones de pesos, por lo que se encuentra en vías de ser ejecutada.

“No estamos haciendo lo que sucedía en la administración anterior, que era pagar porque es mi compadre, porque es mi cuate; nosotros pagamos de acuerdo con las ministraciones y los trabajos; vamos conforme a los calendarios y de la empresa que no cumpla tendremos que ejecutar las fianzas correspondientes”.