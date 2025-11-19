Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 32

Agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres integrantes de la banda Del Sacro, dedicada a gestionar esquemas de estafas telefónicas y mensajes para robar cuentas de WhatsApp y bancarias.

Los sujetos fueron detenidos en la colonia Moctezuma, segunda sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde fueron ubicados; además, se les vincula a delitos de extorsiones a pequeños comerciantes y al narcomenudeo.

De acuerdo con los reportes de detención, los elementos policiacos realizaban recorridos de vigilancia en las calles Norte 5 y Oriente 160 de dicha colonia, cuando observaron un vehículo color negro donde el conductor manipulaba un arma de fuego.

En el vehículo viajaban Dylan Gerardo, David Bravo Rodríguez, de 57 años, y Yonatan Pérez García del Valle, de 41, identificados en las investigaciones policiales.

En una revisión tras ser interceptados metros adelante, les hallaron 24 bolsitas transparentes con mariguana, 75 bolsitas de plástico con cocaína en polvo, 21 envoltorios con crystal y una bolsa de plástico transparente con metanfetamina.

También detectaron un arma de fuego, un cargador, seis cartuchos útiles, dinero en efectivo y un teléfono celular.

La investigación en contra de esta banda comenzó en 2012, cuando se abrió la carpeta de investigación con folio CI-FIZP/IZP-4T1/2940/09-12 por el delito de fraude cometido en la alcaldía Iztapalapa.

Los agentes detectaron que usaba medios electrónicos para hacerse de cuentas de WhatsApp y de cuentas bancarias.