Empezó en el panteón Dolores // Hay 10 mil personas en fosas comunes
Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 32
Ayer por la mañana comenzaron los trabajos del programa piloto de exhumaciones controladas en la fosa común del panteón civil Dolores, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se encuentran 10 mil personas no identificadas o identificadas sin reclamo, que han permanecido en el lugar por 20 años.
En el primer día de excavaciones, los especialistas de la fiscalía capitalina, acompañados de madres buscadoras y observadores, excavaron 40 centímetros correspondientes al primer nivel de la fosa 26 de la línea 2 bis, correspondientes al periodo 2013-2017, y recuperaron 90 elementos óseos.
Antes de los trabajos, autoridades capitalinas como Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ); el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra; el titular del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), Arturo Gerardo Cervantes, y el comisionado de Búsqueda, Luis Gómez, encabezaron un acto protocolario de inicio de los trabajos.
Señalaron que el proyecto es considerado como el más grande de México y Latinoamérica para la identificación de cuerpos.
El titular del Incifo refirió que, una vez recuperados los cuerpos, comenzarán con su identificación para completar un archivo básico. Para eso se formó un equipo de especialistas en arqueología, antropología, criminalística, odontología, genética y fotografía, por mencionar a algunos.
Comentó que de las 10 mil personas que se encuentran en las fosas comunes del panteón Dolores, 6 mil 618 cuentan con hipótesis de identificación.
Reducir búsqueda, propósito
Una vez recabada toda la información se ingresará a un sistema de gestión de información forense, indispensable para que se compare, y reducir el universo de búsqueda, además de hacer un intercambio de huellas con el Instituto Nacional Electoral para fortalecer la identificación con perfiles genéticos.
Mientras se construye el Centro de Resguardo y Tratamiento, donde serán enviados los cuerpos, estos se quedarán en el Incifo y en la FGJ.
La fiscal Bertha Alcalde señaló que en la institución a su cargo han logrado identificar a 385 personas fallecidas y localizado a 73 familias.