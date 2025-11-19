Kevin Ruiz

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 32

Ayer por la mañana comenzaron los trabajos del programa piloto de exhumaciones controladas en la fosa común del panteón civil Dolores, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se encuentran 10 mil personas no identificadas o identificadas sin reclamo, que han permanecido en el lugar por 20 años.

En el primer día de excavaciones, los especialistas de la fiscalía capitalina, acompañados de madres buscadoras y observadores, excavaron 40 centímetros correspondientes al primer nivel de la fosa 26 de la línea 2 bis, correspondientes al periodo 2013-2017, y recuperaron 90 elementos óseos.

Antes de los trabajos, autoridades capitalinas como Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ); el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra; el titular del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), Arturo Gerardo Cervantes, y el comisionado de Búsqueda, Luis Gómez, encabezaron un acto protocolario de inicio de los trabajos.

Señalaron que el proyecto es considerado como el más grande de México y Latinoamérica para la identificación de cuerpos.