Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 25

Estudiantes en paro de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) sostendrán hoy una reunión a mediodía con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la que exigirán como demanda principal la destitución de la rectora de la unidad Ajusco, Rosa María Torres Hernández, por “incumplimiento de labores”.

Durante una asamblea estudiantil realizada ayer en la unidad 095, ubicada en Azcapotzalco, que se prolongó durante varias horas, los voceros de cada unidad académica determinaron qué acciones y propuestas llevarán a la mesa con las autoridades de la SEP.

Sin ahondar en las acciones, informaron que una de las demandas que expondrán a las autoridades será que den respuesta a los pliegos petitorios para mejorar las condiciones de infraestructura de los planteles, incorporar servicios básicos como Internet y la dignificación de espacios centrales como la biblioteca y los comedores, pues “están en muy malas condiciones”.