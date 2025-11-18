Hoy se reunirán con autoridades de la SEP
Martes 18 de noviembre de 2025, p. 25
Estudiantes en paro de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) sostendrán hoy una reunión a mediodía con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la que exigirán como demanda principal la destitución de la rectora de la unidad Ajusco, Rosa María Torres Hernández, por “incumplimiento de labores”.
Durante una asamblea estudiantil realizada ayer en la unidad 095, ubicada en Azcapotzalco, que se prolongó durante varias horas, los voceros de cada unidad académica determinaron qué acciones y propuestas llevarán a la mesa con las autoridades de la SEP.
Sin ahondar en las acciones, informaron que una de las demandas que expondrán a las autoridades será que den respuesta a los pliegos petitorios para mejorar las condiciones de infraestructura de los planteles, incorporar servicios básicos como Internet y la dignificación de espacios centrales como la biblioteca y los comedores, pues “están en muy malas condiciones”.
Al encuentro con los funcionarios de la SEP ingresará una comisión representativa de 20 estudiantes, pero por medio de redes sociales, los alumnos hicieron un llamado a otros estudiantes para que acompañen la mesa de negociación y permanezcan frente a la sede de la dependencia, ubicada en avenida Universidad.
El paro académico se inició el pasado 28 de octubre en el plantel del Ajusco (092). Al movimiento estudiantil se han sumado otras unidades académicas de esta casa de estudios en la Ciudad de México, entre ellas la 095 Azcapotzalco, 096 Norte, 097 Sur y 098 Oriente.
Además, la comunidad de docentes y trabajadores administrativos pueden participar y opinar en las actividades, aunque no tienen voto en las decisiones.