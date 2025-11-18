Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 25

Después de 41 días en paro, los alumnos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza determinaron levantarlo y ayer entregaron las instalaciones a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Tras aplazar exámenes en las cinco carreras que se imparten en este campus universitario, así como evaluaciones para ingresar a estudios de posgrado, entre otras afectaciones de las actividades académicas, los alumnos terminaron esta suspensión de clases.

Sin embargo, la dirección de la FES aún evalúa los daños en las instalaciones, por lo que hasta el cierre de esta edición, no había informado si reanudará las clases presenciales o si los estudiantes deberán terminar el semestre en línea, el cual concluye el 28 de noviembre.

La FES Zaragoza comenzó el paro de actividades el pasado 8 de octubre para demandar a las autoridades más rutas seguras de la Red de Transporte de Pasajeros, así como abrir canales de comunicación para reportar de forma inmediata al personal de seguridad de la facultad que no cumpla con sus funciones o maltrate al estudiante, o por permitir el acceso a personas ajenas a la facultad.

Las demandas estaban centradas en el tema de seguridad, ya que esta FES tuvo que desalojar a sus estudiantes el pasado 17 de septiembre por una amenaza de bomba, que fue la primera de una serie de más de 41 que se registraron en lo que restó de ese mes, octubre y parte de noviembre.

Tras sumar más de cinco semanas sin clases, no se ha detallado si se cumplieron todas las demandas del pliego petitorio; no obstante, los alumnos entregaron las instalaciones cuando faltan 10 días para que termine el semestre.