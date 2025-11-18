▲ La aeronave quedó reducida a chatarra y los ocupantes fueron hospitalizados. Foto La Jornada

Ernesto Martínez y Marco Antonio Duarte

Corresponsal y Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 22

Morelia, Mich., Seis personas resultaron heridas al desplomarse una avioneta bimotor en campos agrícolas del municipio de Purépero, en el oeste de Michoacán, tras una falla.

La aeronave modelo Piper Navajo, matrícula XB-AXM, despegó a las 13:53 del aeropuerto de Puebla rumbo Guadalajara, Jalisco. Es propiedad de la empresa Arrendadora y Comercializadora Todo Terreno.

El piloto reportó que la avioneta sufrió fallas en los motores, por lo que intentó dirigirse al aeropuerto internacional Eduardo Ruiz, en Uruapan, Michoacán, pero se desplomó en un campo agrícola del poblado de Villa Mendoza, en Purépero.