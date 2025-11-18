Martes 18 de noviembre de 2025, p. 22
Morelia, Mich., Seis personas resultaron heridas al desplomarse una avioneta bimotor en campos agrícolas del municipio de Purépero, en el oeste de Michoacán, tras una falla.
La aeronave modelo Piper Navajo, matrícula XB-AXM, despegó a las 13:53 del aeropuerto de Puebla rumbo Guadalajara, Jalisco. Es propiedad de la empresa Arrendadora y Comercializadora Todo Terreno.
El piloto reportó que la avioneta sufrió fallas en los motores, por lo que intentó dirigirse al aeropuerto internacional Eduardo Ruiz, en Uruapan, Michoacán, pero se desplomó en un campo agrícola del poblado de Villa Mendoza, en Purépero.
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la avioneta era tripulada por cinco mujeres y el piloto, quienes fueron trasladados a un hospital de la región.
Tras el impacto, el aparato se incendió, por lo que bomberos maniobraron para sofocar las llamas; no obstante, quedó reducida a cenizas.
Al cierre de la edición, las autoridades no informaron la identidad ni el estado de salud de los tripulantes.