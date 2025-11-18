▲ Ayer comenzó en Suiza la cumbre del Convenio Marco para el Control del Tabaco. Foto Luis Humberto González

Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 20

Santiago. La delegación mexicana que asiste a la cita cumbre del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT),en Suiza, acusó ayer a la industria tabacalera de “comprar voluntades y penetrar gobiernos”, y propuso construir “un frente común internacional que no se deje dividir por tecnicismos ni por intereses comerciales, porque defender la salud pública exige firmeza, no retórica.

“Requiere decisiones valientes, venir a esta asamblea, mover una coma o revisar semántica cuando el problema no es diagnóstico, sino de acción, es quedarnos cortos frente a una realidad urgente, porque allá afuera, millones de personas están siendo persuadidas cada día para consumir productos que matan”, comenzó diciendo el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, jefe de la delegación.

“No podemos tener discusiones circulares mientras la industria tabacalera se reorganiza, se disfraza y avanza, nos vende adicción, ilusión, y ahora el engañoso riesgo reducido”, dijo, aludiendo al vapeo y el fu-mado electrónico.

Alertó que niñas y niños son el blanco predilecto para captar consumidores desde edades tempranas, mediante dispositivos que “prometen modernidad, pero entregan enfermedad.

“Invocando falsamente libertades civiles, compran voluntades, financian campañas, penetran ministerios de Salud, de Economía y organizaciones civiles”, debilitado la obligación de proteger a la ciudadanía. “Y cuando aparece la enfermedad, con un cinismo sin medida, se disfrazan de benefactoras, donando equipos a los hospitales donde muere la gente por su causa”, continuó.