Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 18

El estrés, la depresión y el cansancio son algunas de las afectaciones en la salud mental de quienes se dedican a los cuidados, remunerados o no, que pocas veces son visibilizadas. La asesora especial del Banco Inte-ramericano de Desarrollo (BID), Diana Rodríguez Franco, señaló que si bien los cuidadores sin sueldo “están atrapados en la pobreza del tiempo”, quienes trabajan de forma remunerada también padecen precariedades, pues cuatro de cada 10 han sufrido abuso verbal donde laboran, más de la mitad padece estrés y uno de cada cuatro presenta síntomas de depresión.

Subrayó la importancia de hablar de los cuidados intergeneracionalmente y poner en el centro de la discusión a quienes se encargan de proporcionarlos, ya que no sólo se atiende a niños y niñas, sino también a adultos mayores y discapacitados que requieren apoyo.

“Cuando abrimos la puerta en un hogar en América Latina, nos encontramos, al mismo tiempo, que una mujer, seguramente mayor, está cuidando a una niña, a un niño, sus nietos o sobrinos, pero a la vez atiende a un adulto mayor o a alguien con discapacidad; es decir, diferentes cuidados que coexisten.”

En América Latina y el Caribe hay 8.9 millones de cuidadores re-munerados; de ellos, 5.8 millones cuidan niños y 3.1 millones a adultos mayores y discapacitados. La mayoría de los profesionales del sector son mujeres en sus 40 años, con educación secundaria y acceso limitado a los sistemas de protección social, según datos del BID.