Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 18

Las bajas temperaturas que se registran en el país todavía no han tenido impacto en un aumento significativo de enfermedades como covid-19 e influenza.

Sólo tres por ciento de las pruebas de laboratorio confirman la presencia del coronavirus, señala información de la Secretaría de Salud (Ssa).

Incluso, en lo que va del año ha habido la mitad de casos de SARS-CoV-2 respecto a los registrados en el mismo periodo de 2024. Mediante la vigilancia centinela, que ofrece información sobre el comportamiento de las infecciones en el país, se han confirmado 7 mil 44 episodios y 262 defunciones.

El reporte de la Dirección General de Epidemiología señala que la mayor afectación causado por el corovirus es a los adultos mayores, y aunque en promedio 56 por ciento de los pacientes de todos los grupos de edad siguen un tratamiento ambulatorio, la mayoría de los individuos de 65 y más años han requerido hospitalización.

En tanto, de influenza invernal, se han confirmado 471 casos y tres fallecimientos. Hasta ahora predomina el tipo pandémico A/H1N1. Del total, 40 por ciento se ha reportado entre los niños de 5 a 9 años (10 por ciento), de 1 a 4 (8.5), 45 a 49 (7.9), 20 a 24 (7.6) y de 30 a 34 años (6.8 por ciento).