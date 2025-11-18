Ángeles Cruz Martínez

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 18

Las placas rojas en la piel y constante caída de escamas muy parecidas a la caspa son los síntomas visibles de la soriasis. La enfermedad aparece en individuos con una predisposición genética que detona ante factores como el sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión arterial e intolerancia a los carbohidratos. En México, la enfermedad afecta a alrededor de 2.5 millones de personas, afirmó Elena Vidaurri, cirujana dermatóloga del Hospital General de México Eduardo Liceaga (HGMEL).

Explicó que es una enfermedad inflamatoria frecuente, pero no contagiosa. Se presenta en los codos, rodillas, región lumbar, aunque en ocasiones está en toda la extensión de la piel al mismo tiempo.

Algunos casos de soriasis son provocados por medicamentos e infecciones recurrentes por la bacteria de estreptococo en amígdalas, las cuales interactúan con la predisposición genética del individuo.

En entrevista, Vidaurri, dermatóloga pediatra y especialista en oncología, explicó que la soriasis suele presentarse alrededor de los 30 años de edad, aunque los cuadros también pueden surgir desde bebés y durante la infancia, asociados a infecciones faríngeas.

Destacó que el mayor desafío es la identificación temprana del padecimiento y el acceso a los tratamientos, sobre todo los biológicos, que pueden lograr el control total del padecimiento, dependiendo del tamaño del área afectada.

Los tratamientos son importantes, pero también que los pacientes logren un peso corporal saludable y mantenga bajo control males como la diabetes e hipertensión arterial, llevar una dieta equilibrada, evitar los ayunos largos y realizar actividad física. Asimismo, es necesario que tomen medidas para disminuir el estrés y tener un ciclo normal de sueño, indicó.