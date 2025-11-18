César Arellano e Iván Evair Saldaña

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó al gobierno de Estados Unidos a Alexander Villatoro Moreno, requerido por el tribunal federal para el distrito medio de Florida, por los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada y trata de personas, lo anterior en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y ese país.

Villatoro Moreno reclutó a ciudadanos mexicanos para plazas de trabajo relacionadas con la agricultura en Estados Unidos, hizo que dichas personas laboraran cientos de horas sin salario, amenazó con deportarlas y ejerció violencia contra las familias de las víctimas.