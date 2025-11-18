Política
Entrega la FGR a EU a sujeto acusado de explotar a campesinos mexicanos
 
Periódico La Jornada
Martes 18 de noviembre de 2025, p. 16

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó al gobierno de Estados Unidos a Alexander Villatoro Moreno, requerido por el tribunal federal para el distrito medio de Florida, por los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada y trata de personas, lo anterior en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y ese país.

Villatoro Moreno reclutó a ciudadanos mexicanos para plazas de trabajo relacionadas con la agricultura en Estados Unidos, hizo que dichas personas laboraran cientos de horas sin salario, amenazó con deportarlas y ejerció violencia contra las familias de las víctimas.

Además, el acusado está señalado de confiscar los documentos de los trabajadores, ejercer manipulación sobre presuntas deudas y de mantenerlos confinados bajo condiciones de vida denigrantes.

El indiciado fue arrestado en julio de 2025 en Chiapas, por lo que el gobierno de México concedió su extradición. Fue entregado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los agentes designados para su traslado a dicho país.

