▲ Durante la práctica, el actor que personifica a Francisco I. Madero cayó de su caballo sin sufrir lesiones. Foto Roberto García

Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 16

El próximo desfile cívico-militar del 20 de noviembre estará integrado por un contingente de más de 3 mil militares y civiles, cuyos temas a destacar es el papel de la mujer en la Revolución Mexicana y de los deportistas y medallistas militares contemporáneos.

El ensayo se realizó ayer y fue encabezado por el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional.

El pase de revista se realizó en la explanada Damián Carmona del Campo Militar número 1, en la Ciudad de México, y duró poco más de una hora y media. Fue más breve que lo programado para el próximo jueves en el Zócalo capitalino, ya que se omitieron los discursos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del general secretario, así como el vuelo de aeronaves y otras actividades que sí se llevarán a cabo ese día.

Durante el ensayo por el 115 aniversario del comienzo de la Revolución Mexicana desfilaron una Bandera monumental, cuatro estandartes de guerra, 2 mil 839 integrantes del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea, 28 deportistas, 100 charros, 44 civiles y 62 niños, 34 vehículos terrestres, 20 vehículos antiguos, 23 aeronaves, 499 caballos y tres aves.

Se reportó saldo blanco, aunque hubo un incidente en el que el actor que representó a Francisco I. Madero cayó del caballo, e inmediatamente se puso de pie para seguir su papel.