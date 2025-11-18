Enrique Méndez

Morena presentará en San Lázaro una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso, que, explicó el vicecoordinador de la bancada, Alfonso Ramírez Cuéllar, está desfasada respecto de la Constitución en puntos centrales como la presentación del Informe presidencial y el mecanismo de sustitución del presidente de la República en caso de ausencia.

Por ejemplo, el artículo 9 de la ley –que data de 1999– refiere que el Congreso elegirá a un presidente interino en términos del primer párrafo del artículo 84 constitucional, en caso de la falta absoluta del presidente, pero en sucesivas reformas en 2012, 2014 y 2019, el propio Congreso introdujo cambios, como el mecanismo para designar de mandatario interino o sustituto, y el método de elección en caso de revocación de mandato.

Además, el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso todavía prevé que, al inicio del primer periodo de sesiones, el presidente acudirá a entregar su Informe y que, antes de su arribo, los grupos parlamentarios tendrán una intervención alusiva.

El artículo 69 de la Constitución señala que el presidente “presentará un informe por escrito”, como se hace formalmente desde 2008, a partir de la reforma para impedir que Felipe Calderón acudiera ante el Congreso, y el documento es entregado por los secretarios de Gobernación.

Ramírez Cuéllar dijo a este diario que la Ley Orgánica “se quedó rezagada frente a los profundos cambios políticos, sociales y tecnológicos”. Planteó que “desde que el PRI perdió la mayoría, no hay cambios y el Congreso se debilita y se degrada”. En ese sentido, refirió que su propuesta incluye 10 puntos.