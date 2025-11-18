Georgina Saldierna

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 10

La Comisión de Justicia del Senado tiene previsto aprobar hoy el listado de candidatos a ocupar 16 plazas vacantes de magistrados en 13 tribunales electorales locales que hayan cumplido con los requisitos y el perfil idóneo para el cargo.

Pero será la Junta de Coordinación Política la que elegirá de esa lista a los finalistas y se prevé que presentará su propuesta ante el pleno senatorial el próximo miércoles.

La comisión avalará el listado, luego de que la semana pasada entrevistó a 266 aspirantes a ocupar las vacantes en los tribunales de Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Tamaulipas.

Este aval tendrá lugar luego de que se modificó la convocatoria para participar en el proceso de selección en acatamiento a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que no sólo pudieran participar los mexicanos de nacimiento, sino también los que tienen la nacionalidad por naturalización.