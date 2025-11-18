Iván Evair Saldaña

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 10

Los ministros Hugo Aguilar Ortiz, junto con Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía, asumieron el control del funcionamiento interno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Luego de la reconfiguración del alto tribunal el 1º de septiembre, el pleno creó mediante la resolución 1/2025 el nuevo Comité de Gobierno, órgano encargado de todas las decisiones administrativas, de supervisar el desempeño de sus áreas internas y de validar el anteproyecto de presupuesto que enviará cada año a consideración de la Cámara de Diputados.

El comité está integrado por la persona titular de la Corte –hoy Aguilar– y dos ministros electos por el pleno, en este caso Batres y Figueroa. Su composición se renovará cada dos años, con cada cambio de presidencia.

Lo anterior da ventaja a la ministra Batres, pues será quien más tiempo participe en la conducción interna del tribunal, ya que dentro de dos años asumirá la presidencia y, de manera automática, se mantendrá como integrante del comité.

Entre las tareas más relevantes a su cargo, los tres ministros tendrán la responsabilidad de validar los siguientes dos anteproyectos de presupuesto de la Corte que reciban del Órgano de Administración Judicial (OAJ), que deberán someter a votación del pleno antes de enviarlos al Ejecutivo federal para su integración en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.