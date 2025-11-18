Blanche Petrich

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 8

“Nadie quiere que se lo trague una cárcel salvadoreña”, dijo la periodista Abigaíl, nombre ficticio para proteger su identidad, antes de iniciar la búsqueda de su segundo hospedaje en la Ciudad de Guatemala, el 16 de junio de 2025.

Había llegado a esa urbe el 8 de junio, un día después del arresto del abogado constitucionalista Enrique Anaya, quien fue detenido en su casa de Santa Tecla bajo la acusación de lavado de dinero y activos, y que ahora enfrenta un juicio secreto, como todos los de alto perfil en la dictadura salvadoreña, y también las más de 85 mil de personas capturadas bajo el régimen de excepción. Abigaíl asegura que, por ahora, es mejor estar lejos de su familia: “Quiero protegerlos, por eso también me vine, porque no quiero que vaya a llegar la policía a sus casas, como ha pasado con algunos periodistas”, expresó.