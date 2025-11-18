De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 6

El pasado jueves, el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, reiteró la oferta de ayudar a México en materia de seguridad con equipo, capacitación o intercambio de inteligencia.

En el contexto de la cumbre de cancilleres del G-7, el funcionario de la Casa Blanca descartó enviar tropas de su país a México o hacer intervenciones militares sin consentimiento.

“Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no vamos a tomar medidas unilaterales ni a enviar fuerzas a México”, afirmó, pero insistió en que pueden ofrecer todo tipo de ayuda, siempre que la pidan.