Martes 18 de noviembre de 2025, p. 6
El pasado jueves, el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, reiteró la oferta de ayudar a México en materia de seguridad con equipo, capacitación o intercambio de inteligencia.
En el contexto de la cumbre de cancilleres del G-7, el funcionario de la Casa Blanca descartó enviar tropas de su país a México o hacer intervenciones militares sin consentimiento.
“Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no vamos a tomar medidas unilaterales ni a enviar fuerzas a México”, afirmó, pero insistió en que pueden ofrecer todo tipo de ayuda, siempre que la pidan.
Al término de dicha cumbre, Rubio fue interrogado por reporteros en el aeropuerto de Hamilton, Canadá, sobre si el gobierno estadunidense considera realizar operaciones en suelo mexicano para combatir el narcotráfico, a lo que respondió: “hay excelente cooperación con los mexicanos, quienes están haciendo más que nunca para detenerlo”.