Alexia Villaseñor y César Arellano

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 6

Ante los hechos violentos ocurridos durante la marcha de la llamada generación Z, el pasado sábado en la capital del país, la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, Gina Romero, apremió al gobierno mexicano a investigar las agresiones y detener la estigmatización de la protesta pacífica.

En un comunicado difundido en redes sociales, indicó que recibió “con preocupación información sobre excesivo uso de la fuerza y armas menos letales contra manifestantes pacíficos y periodistas”.

Recomendó cinco acciones al gobierno: detener la estigmatización de la protesta pacífica, respetar el principio de diferenciación de participantes con comportamientos violentos, investigar posibles infiltraciones para causar caos y justificar la dispersión. También, garantizar la atención necesaria a heridos, incluyendo oficiales de policía, y asegurar la independencia judicial para esclarecer los hechos.