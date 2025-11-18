Martes 18 de noviembre de 2025, p. 6
Ante los hechos violentos ocurridos durante la marcha de la llamada generación Z, el pasado sábado en la capital del país, la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, Gina Romero, apremió al gobierno mexicano a investigar las agresiones y detener la estigmatización de la protesta pacífica.
En un comunicado difundido en redes sociales, indicó que recibió “con preocupación información sobre excesivo uso de la fuerza y armas menos letales contra manifestantes pacíficos y periodistas”.
Recomendó cinco acciones al gobierno: detener la estigmatización de la protesta pacífica, respetar el principio de diferenciación de participantes con comportamientos violentos, investigar posibles infiltraciones para causar caos y justificar la dispersión. También, garantizar la atención necesaria a heridos, incluyendo oficiales de policía, y asegurar la independencia judicial para esclarecer los hechos.
El día 15, al llegar al Zócalo capitalino varios de los manifestantes arremetieron contra las vallas que protegían el Palacio Nacional, con la intención de derribarlas, lo que generó que los policías lanzaran gases de extintor desde atrás de las barreras. Una vez que los inconformes derribaron las protecciones, agredieron a policías, quienes también respondieron con confrontaciones.
La respuesta de los uniformados no sólo afectó a los manifestantes, sino también a periodistas y fotógrafos que documentaban las agresiones, entre ellos Víctor Camacho, de este diario, quien fue golpeado por policías capitalinos, quienes le robaron sus herramientas de trabajo.