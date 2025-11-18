Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 5

En referencia a las agresiones que sufrieron Víctor Manuel Camacho, reportero gráfico de este diario, y otros fotógrafos durante la marcha del sábado en el Zócalo de la Ciudad de México, a manos de elementos de la policía capitalina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su solidaridad y apoyo.

Destacó que hay protocolos para aplicar sanciones en caso de abusos.

“También quiero expresar nuestra solidaridad con los reporteros y los periodistas que fueron golpeados. Si fue la policía la que los golpeó, debe haber sanciones. Como digo: ahí donde hubo abuso, tiene que castigarse. Y la policía tiene sus mecanismos de sanción. Y hay que ponerlo sobre la mesa también, porque no lo había dicho. Entonces, también mi solidaridad y mi apoyo”, señaló antes de concluir su conferencia matutina.