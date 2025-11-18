Ernesto Martínez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 3

Morelia, Mich., El ayuntamiento de Uruapan enfrenta una quiebra técnica en sus finanzas; incluso se reveló que solicitó apoyo de la Federación para el pago de fin de año de los trabajadores, que asciende a más de 30 millones de pesos, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario morenista aseguró que existe una situación delicada en el manejo financiero de la localidad (la segunda en importancia en el estado en materia económica) y que atiende el tema de manera especial junto con la alcaldesa, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo.

Mencionó que en cuanto a otras posibles irregularidades en ese municipio, corresponde revisarlo a la Contraloría del Estado, instancia encargada de investigar y determinar cualquier responsabilidad.