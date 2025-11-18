▲ Quemaron autos para facilitar la huida de El Camaleón, un presunto jefe de plaza. Foto Afp

Ernesto Martínez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 3

Morelia, Mich., Un operativo de las fuerzas estatales y federales para capturar a Ángel Chávez Ponce, El Camaleón, presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual no logró su objetivo, dejó dos presuntos criminales muertos en la comunidad de La Cantera, municipio de Salvador Escalante.

En respuesta al despliegue policiaco, presuntos integrantes de esa organización delincuencial bloquearon con al menos 15 vehículos incendiados vialidades en municipios de las regiones de Pátzcuaro, Zamora, Bajío y Ciénega de Chapala, según informes del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5-i).

La Guardia Civil (Policía Estatal) informó que la operación contra El Camaleón se llevó a cabo la mañana del lunes en el cerro de La Cantera, bastión del capo; se utilizó un helicóptero y se contó con el apoyo del Ejército Mexicano, que al cierre de la edición continuaba con la búsqueda del criminal.

La corporación reveló que con los bloqueos carreteros simultáneos en distintos puntos de territorio michoacano, el CJNG facilitó la huida de Ángel Chávez Ponce; a las 15 horas, la autoridad ya había liberado todas las arterias.

En el poblado de La Cantera, las autoridades abatieron a dos sicarios que portaban rifles AK-47; aseguraron cinco camionetas de los tipos Ford, Súper Duty; Ford, Lobo; F-350, Chevrolet, Cheyenne, así como Ram, doble cabina.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado precisó que los cortes se efectuaron en las carreteras Morelia-Quiroga, a la altura de la localidad El Tigre, y en la vía Quiroga-Zacapu, en Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga.

También se presentaron bloqueos en la autopista México-Guadalajara, a la altura de Huaniqueo; la vía Zamora-La Piedad, en territorio de la población Las Fuentes, municipio de Ecuandureo; la autopista Zamora-Ecuandureo, en El Sauz, Zamora; y la vía Jacona-Jiquilpan, cerca del Puerto de Lucas, Tangamandapio.

La dependencia sólo mencionó esos cierres en su comunicado. Sin embargo, información del C5-i indica que también hubo obstrucción de vías y quema de automotores en Tzintzuntzan, Zamora, La Piedad, Yurécuaro, Numarán, Vista Hermosa, Ixtlán, Sahuayo, Chavinda y Chilchota, entre otros.