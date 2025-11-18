Martes 18 de noviembre de 2025, p. 3
Morelia, Mich., Un operativo de las fuerzas estatales y federales para capturar a Ángel Chávez Ponce, El Camaleón, presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual no logró su objetivo, dejó dos presuntos criminales muertos en la comunidad de La Cantera, municipio de Salvador Escalante.
En respuesta al despliegue policiaco, presuntos integrantes de esa organización delincuencial bloquearon con al menos 15 vehículos incendiados vialidades en municipios de las regiones de Pátzcuaro, Zamora, Bajío y Ciénega de Chapala, según informes del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5-i).
La Guardia Civil (Policía Estatal) informó que la operación contra El Camaleón se llevó a cabo la mañana del lunes en el cerro de La Cantera, bastión del capo; se utilizó un helicóptero y se contó con el apoyo del Ejército Mexicano, que al cierre de la edición continuaba con la búsqueda del criminal.
La corporación reveló que con los bloqueos carreteros simultáneos en distintos puntos de territorio michoacano, el CJNG facilitó la huida de Ángel Chávez Ponce; a las 15 horas, la autoridad ya había liberado todas las arterias.
En el poblado de La Cantera, las autoridades abatieron a dos sicarios que portaban rifles AK-47; aseguraron cinco camionetas de los tipos Ford, Súper Duty; Ford, Lobo; F-350, Chevrolet, Cheyenne, así como Ram, doble cabina.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado precisó que los cortes se efectuaron en las carreteras Morelia-Quiroga, a la altura de la localidad El Tigre, y en la vía Quiroga-Zacapu, en Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga.
También se presentaron bloqueos en la autopista México-Guadalajara, a la altura de Huaniqueo; la vía Zamora-La Piedad, en territorio de la población Las Fuentes, municipio de Ecuandureo; la autopista Zamora-Ecuandureo, en El Sauz, Zamora; y la vía Jacona-Jiquilpan, cerca del Puerto de Lucas, Tangamandapio.
La dependencia sólo mencionó esos cierres en su comunicado. Sin embargo, información del C5-i indica que también hubo obstrucción de vías y quema de automotores en Tzintzuntzan, Zamora, La Piedad, Yurécuaro, Numarán, Vista Hermosa, Ixtlán, Sahuayo, Chavinda y Chilchota, entre otros.
Elementos del Ejército, Guardia Nacional y Civil fueron desplegados en las tres regiones para reforzar otras zonas de la entidad y evitar nuevos hechos violentos.
El operativo de ayer es el primero que la Guardia Civil realiza bajo el mando de José Antonio Cruz Medina, quien el domingo fue designado secretario de Seguridad Pública de Michoacán, y es de la confianza de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
En Guanajuato, presuntos delincuentes quemaron vehículos y cerraron dos tramos de la carretera federal 90 Pénjamo-La Piedad, en los límites con Michoacán.
Doce detenidos el fin de semana
Como parte de los esfuerzos para pacificar Michoacán, fuerzas federales y locales detuvieron a 12 personas y aseguraron explosivos, armamento y droga durante distintos operativos realizados este fin de semana en la entidad, reportó ayer el gabinete de seguridad.
Los operativos, enmarcados en el Plan Michoacán, tuvieron lugar del 14 al 16 de noviembre, en los municipios de Quiroga, Apatzingán, Reyes del Salgado, Zamora, Jacona, Morelia, Zitácuaro, Maravatío, Uruapan y Sahuayo.
Además de las 12 personas detenidas, se aseguraron ocho artefactos explosivos improvisados, una ametralladora, tres armas de fuego, 866 cartuchos, 29 cargadores, siete vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal, tres motocicletas, tres inmuebles, dosis de cristal y de mariguana, dos teléfonos celulares, 200 litros de hidrocarburo y equipo táctico.
El gabinete informó que las acciones realizadas este fin de semana en varios estados, por medio del reporte de Operación Frontera Norte y de acciones generales de seguridad, causaron afectaciones al crimen organizado por más de 2 mil 740 millones de pesos.
Con información de Iván E. Saldaña, César Arellano y Carlos García