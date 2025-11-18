Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 2

Dos terceras partes del presupuesto que irá al plan de pacificación de Michoacán corresponde a inversiones mixtas que se dirigirán a carreteras de la entidad.

Sin ahondar en detalles, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó ayer en su conferencia mañanera que de los 57 mil millones de pesos que se invertirán en la estrategia para el estado, alrededor de 37 mil (65 por ciento) será para caminos y diversas vías de conexión terrestre.